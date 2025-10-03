Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет восстановить двусторонние отношения с Германией, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером 3 октября были направлены поздравления народу Германии с Днем германского единства. Александр Лукашенко подчеркнул, что объединение Германии в 1990 году стало одним из самых значимых событий в истории современной Европы.
Также белорусский лидер обратил внимание на то, что несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусам и немцам совместными усилиями удалось найти пути к примирению и сотрудничеству. И сказал, что следует совершать шаги навстречу друг другу.
— Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу, — уверен глава республики.
Здесь же Лукашенко напомнил, что Минском было принято решение о продлении безвизового режима для граждан Евросоюза, в том числе и жителей ФРГ. В связи с этим глава Беларуси сказал о восстановлении двухсторонних отношений. Лукашенко предложил правительствам вместе снимать пограничные и другие барьеры для восстановления двусторонних отношений. И заметил, что это полностью соответствует интересам Беларуси и Германии.
— Это будет непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов, — заключил белорусский президент.
Накануне, напомним, Александр Лукашенко провел три закрытые встречи.