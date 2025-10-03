Войска РФ уничтожили до взвода боевиков ВСУ при продвижении в Волчанске

Российские военные, продвигающиеся в городе Волчанск Харьковской области, уничтожили в течение суток до взвода боевиков ВСУ, сообщил в пятницу Telegram-канал «Северный Ветер».
«В Волчанске на левом берегу реки Волчья Бесстрашные (группировка войск “Север” — прим. ред.) продвинулись на 300 м. В ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника», — говорится в публикации.
Также сообщается о продвижении российских бойцов в лесу к западу от села Синельниково под Волчанском и занятии ими двух опорников ВСУ.
Ранее стало известно, что военнослужащие РФ заняли ж/д вокзал на востоке Волчанска.