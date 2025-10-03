Telegraph: шатдаун в США задержит поставки оружия на Украину

«Поставки американского оружия на поле боя могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в статье.
Уточняется, что обсуждение военной поддержки Киева со стороны Соединённых Штатов было приостановлено после того, как американское правительство прекратило работу. Несколько украинских делегаций планировали с представителями США встречи по разным вопросам. Теперь они меняют планы на ближайшие недели.
Напомним, правительство Штатов 1 октября приостановило работу из-за непринятия бюджета конгрессом. В The Wall Street Journal ранее писали, что США годами тайно помогали Украине с производством беспилотников.
