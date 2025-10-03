Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края Демешиным развитие портов

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки в Хабаровский край посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Он ознакомился с производственным процессом и перспективами выпуска новых судов. В сопровождении генерального директора АСЗ Михаила Боровского Патрушев осмотрел стапельный цех, открытый стапель и достроечный пирс предприятия.
Особое внимание было уделено новому док-понтону «Амурец», построенному корабелами АСЗ и предназначенному для перемещения строящихся кораблей из цеха к пирсу достройки. В июне текущего года на этом плавучем сооружении был торжественно поднят государственный флаг, ознаменовав ввод дока в эксплуатацию.
На производственных мощностях АСЗ в Комсомольске-на-Амуре в настоящее время ведется строительство серии многоцелевых корветов и малых ракетных кораблей типа «Каракурт» в рамках контракта с Министерством обороны России. Кроме того, предприятие строит крупный транспортный док для собственных нужд, который будет использоваться для транспортировки заказов по реке Амур и морским путем на сдаточную базу во Владивостоке.
На сдаточной базе АСЗ проходят швартовные испытания многофункционального буксира-спасателя проекта MPSV 06, завершается строительство второго парома для Сахалинского морского пароходства, и готовится к испытаниям малый ракетный корабль, предназначенный для Министерства обороны РФ.
В Комсомольске-на-Амуре Николай Патрушев и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возложили цветы к монументу, посвященному создателям отечественного подводного флота на Дальнем Востоке. Памятник, символизирующий богатую историю Амурского судостроительного завода, представляет собой фрагмент рубки атомной подводной лодки К-322 «Кашалот» проекта 971.
ПАО «Амурский судостроительный завод», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, является одним из крупнейших судостроительных предприятий Дальневосточного региона. АСЗ обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления полного цикла работ по строительству, ремонту и утилизации военных кораблей, подводных лодок и судов с различными типами энергетических установок. За почти 90 лет деятельности предприятие построило более 350 кораблей и судов различного назначения и имеет статус стратегически важного предприятия Российской Федерации.