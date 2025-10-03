Патрушев обсудил с губернатором Хабаровского края Демешиным развитие портов

На производственных мощностях АСЗ в Комсомольске-на-Амуре в настоящее время ведется строительство серии многоцелевых корветов и малых ракетных кораблей типа «Каракурт» в рамках контракта с Министерством обороны России. Кроме того, предприятие строит крупный транспортный док для собственных нужд, который будет использоваться для транспортировки заказов по реке Амур и морским путем на сдаточную базу во Владивостоке.