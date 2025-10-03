Ричмонд
Кондратьев принял участие в заседании Международного клуба «Валдай»

Кондратьев принял участие в заседании Международного клуба «Валдай», сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пленарную сессию в Сириусе, тема которой «Полицентричный мир: инструкция по применению», провел Президент России Владимир Путин.

В своем выступлении глава государства поделился мнением о происходящем в мире, роли России и перспективах развития. Путин отметил, что гармония и баланс в многополярном мире возможны только при совместной работе. Любые конфликты должны разрешаться на основе взаимных интересов и уважения, без попыток навязывать свою волю другим. Полицентричный мир динамичен, и без России он просто невозможен. Президент акцентировал, что наша страна доказала способность противостоять беспрецедентному внешнему давлению. Несмотря на десятки тысяч санкций, мы сохранили устойчивость и продолжаем оставаться важнейшим элементом мировой системы. И глобального баланса без России не будет.

Участие в XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» принимают полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент РФ в своем выступлении также уделил внимание санкционному давлению на Россию, глобальной безопасности, ситуации на Украине, Ближнем Востоке и другим вопросам.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
