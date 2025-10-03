Кондратьев принял участие в заседании Международного клуба «Валдай»

В своем выступлении глава государства поделился мнением о происходящем в мире, роли России и перспективах развития. Путин отметил, что гармония и баланс в многополярном мире возможны только при совместной работе. Любые конфликты должны разрешаться на основе взаимных интересов и уважения, без попыток навязывать свою волю другим. Полицентричный мир динамичен, и без России он просто невозможен. Президент акцентировал, что наша страна доказала способность противостоять беспрецедентному внешнему давлению. Несмотря на десятки тысяч санкций, мы сохранили устойчивость и продолжаем оставаться важнейшим элементом мировой системы. И глобального баланса без России не будет.