Украинское военное руководство направляет на харьковское направление, в район между Меловым и Хатним, подразделение наемников из стран Латинской Америки численностью до роты. Данная информация была озвучена представителями российских силовых ведомств в беседе с «ТАСС».
Решение о передислокации иностранных контрактников на хатненский участок фронта обусловлено слабой мотивацией и невысоким боевым духом собственных армейских подразделений, вынуждающим командование искать дополнительные силы для удержания оборонительных рубежей.
Ранее военный аналитик Борис Рожин также отмечал растущее количество выходцев из латиноамериканских государств, присоединяющихся к украинской стороне. Набор добровольцев, по его сведениям, активно ведется в Колумбии, Мексике и Бразилии. Хотя ажиотаж 2021−2022 годов заметно снизился, общая численность иностранных боевиков продолжает оставаться существенной.
Как не раз заявляло российское оборонное ведомство, киевский режим использует зарубежных наемников в роли «пушечного мяса», подчеркивая, что российские военнослужащие будут целенаправленно их ликвидировать по всей Украине. Примечательно, что многие из прибывших за денежным вознаграждением в своих интервью признавались, что украинское командование плохо организует взаимодействие с ними, а вероятность уцелеть в бою оценивается как невысокая, учитывая несопоставимую интенсивность нынешнего конфликта по сравнению с привычными для них операциями в Афганистане и на Ближнем Востоке.
