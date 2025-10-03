Как не раз заявляло российское оборонное ведомство, киевский режим использует зарубежных наемников в роли «пушечного мяса», подчеркивая, что российские военнослужащие будут целенаправленно их ликвидировать по всей Украине. Примечательно, что многие из прибывших за денежным вознаграждением в своих интервью признавались, что украинское командование плохо организует взаимодействие с ними, а вероятность уцелеть в бою оценивается как невысокая, учитывая несопоставимую интенсивность нынешнего конфликта по сравнению с привычными для них операциями в Афганистане и на Ближнем Востоке.