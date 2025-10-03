Ричмонд
Белый дом подготовил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа завершила подготовку перечня ведомств, в которых планируются массовые увольнения на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства. Согласно информации CNN, официальное оглашение списка запланировано на ближайшие дни — объявление может состояться в пятницу, либо в выходные дни.

Источник: Life.ru

Источники в Белом доме сообщают, что хотя некоторые детали предстоящих сокращений ещё уточняются, основной список уже составлен Административно-бюджетным управлением совместно с целевыми агентствами. Ранее Трамп заявлял о необходимости определить, «какие из многочисленных демократических агентств» подлежат сокращению.

По данным официальных лиц, часть агентств оказались в перечне из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, однако главной причиной называется их несоответствие приоритетам президента. Этот шаг администрации Трампа рассматривается как часть более широкой стратегии по реформированию федерального правительства.

Ранее сообщалось, что администрация президента США оценила ущерб ВВП от частичного приостановления работы правительства примерно в $15 млрд каждую неделю. Экономические консультанты главы США Дональда Трампа предупреждают: если шатдаун затянется, последствия будут более чем символическими — они способны серьёзно подорвать макростатистику и потребительский спрос.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

