Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония увидела в речи Путина про «Орешник» намек Западу

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада могло подразумевать применение новых ракет «Орешник». К такому выводу пришла японская газета, анализируя выступление российского лидера на заседании Валдайского клуба.

Японская газета связала заявление Путина о контрмерах с ракетой «Орешник».

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада могло подразумевать применение новых ракет «Орешник». К такому выводу пришла японская газета, анализируя выступление российского лидера на заседании Валдайского клуба.

«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности “Орешник”, радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета Nikkei. Во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил рост милитаризации Европы и раздувание «российской угрозы», отвергнув планы атаки на НАТО, но подчеркнув готовность России быстро ответить на любые угрозы.

Президент России Владимир Путин принял участие в XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где центральной темой обсуждения стала архитектура многополярного мира. В ходе выступления глава государства также оценил устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления. Главные заявления президента РФ, которые приводит наш корреспондент на месте событий — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше