Япония увидела в речи Путина про «Орешник» намек Западу

«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности “Орешник”, радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета Nikkei. Во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил рост милитаризации Европы и раздувание «российской угрозы», отвергнув планы атаки на НАТО, но подчеркнув готовность России быстро ответить на любые угрозы.