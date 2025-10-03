Лисицын: войска РФ подошли к окраинам Звановки под Северском

Российские подразделения, продвигающиеся в районе Северска, вышли к окраинам села Звановка, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши подошли к окраинам Звановки, продолжают давить на Дроновку», — написал он.
Военкор сообщил также об атаках бойцов РФ на позиции ВСУ на востоке поселка Ямполь, расположенного в 14 километрах от Дроновки. Согласно сведениям Лисицына, российским военным удалось расширить зону контроля в лесах к северу от поселка.
Ранее появилась информация о ведении военнослужащими РФ боев в центре Ямполя.