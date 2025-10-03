Лисицын: войска РФ подошли к окраинам Звановки под Северском

Военкор сообщил также об атаках бойцов РФ на позиции ВСУ на востоке поселка Ямполь, расположенного в 14 километрах от Дроновки. Согласно сведениям Лисицына, российским военным удалось расширить зону контроля в лесах к северу от поселка.