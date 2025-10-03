Политолог Трухачев: новый премьер Чехии не будет бросать деньги в топку войны Киева

«Бабиш совершенно не пророссийский. Он говорит, что Россия агрессор. Вся разница в том, что он считает, что правительство Чехии должно думать прежде всего о Чехии, а не о России и Украине, и не должно подбрасывать дрова в топку войны. То есть она должна прекратить так называемую снарядную инициативу. ВПК в Чехии разбух, а остальные отрасли схлопываются, это большая проблема. Кроме того, Чехия приняла слишком много украинских беженцев, она занимает первое место по принятию украинских беженцев на душу населения в Европе. Все это многим надоело», — пояснил политолог.