Лукашенко обратился к президенту Ирака, сказав об укреплении сотрудничества

Лукашенко хочет укреплять сотрудничество с Ираком во всех сферах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ирака Абдуле Латифу Рашиду, сообщила пресс-служба президента.

Так, 3 октября белорусским лидером были направлены поздравления с Днем Независимости Ирака. Лукашенко назвал этот госпраздник ярким «символом настоящего мужества и стойкости иракского народа в его стремлении к свободе и самостоятельности».

Еще глава республики сказал о том, что в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Ираком, которые основываются на взаимоуважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех сферах. При этом Лукашенко подчеркнул, что Минску и Багдаду следует расширять взаимодействие.

— Уверен, что нашим странам необходимо укреплять двусторонние связи, расширять торгово-экономические, культурные и гуманитарные контакты на пользу обоих государств, — заключил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.

Накануне, напомним, глава Беларуси провел три закрытые встречи.

