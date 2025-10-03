На Украине зафиксирована серия взрывов

Сообщения о взрывах в Днепропетровске и Полтаве поступили во время действия сирены воздушной тревоги, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, где, по информации столичной военной администрации, отмечалась работа средств противовоздушной обороны.