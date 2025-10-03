Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине зафиксирована серия взрывов

Взрывы прозвучали в ряде городов Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Одессу, на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Полтаве прогремела серия взрывов», — говорится в публикации украинского СМИ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил, что в городе слышны взрывы.

Сообщения о взрывах в Днепропетровске и Полтаве поступили во время действия сирены воздушной тревоги, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, где, по информации столичной военной администрации, отмечалась работа средств противовоздушной обороны.

Ранее ВС РФ заявили об уничтожении группы колумбийских наёмников в Днепропетровской области, использовав ФАБы. По словам представителя российских силовых структур, в результате атаки погибли трое наёмников, ещё семеро получили серьёзные ранения. Сообщается, что пострадавшие остаются на передовой, эвакуация не осуществляется.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.