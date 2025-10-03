Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Пермском крае. Военная операция, день 1318-й

8:29 В США после шатдауна «оказались в неопределенности» переговоры о соглашении между Вашингтоном и Киевом по беспилотникам, поскольку «федеральных служащих отправили по домам», пишет The Telegraph.
8:25 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
8:22 ~Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Полтавской области Украины~, пишет «Страна.ua».
«Атака могла быть направлена, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.
Кроме того, взрывы произошли в Днепре и Одессе.
8:20 ВС России продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Deep State.
8:17 ?Беспилотники ВСУ атаковали город Березники в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — отметил он в Telegram-канале.
На предприятии «Азот» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас завод работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, добавил Махонин.
8:11 ~Вашингтон и Киев обсуждают заключение «исторического соглашения»~, предполагающего передачу проверенных украинских технологий в сфере БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации, пишет The Wall Street Journal.
8:09 ❗️США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет The The Wall Street Journal.
Администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, выяснило издание.
8:05 США вряд ли решат передавать Украине ракеты Tomahawk, возможны поставки других боеприпасов большой дальности европейским союзникам для отправки Киеву, пишет Reuters.
8:03 ?Средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Ночью над Черным морем сбили девять БПЛА, над Воронежской областью — четыре, над Белгородской и Крымом — по три, над Курской — один.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1318-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.