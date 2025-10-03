Ричмонд
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Пермском крае. Военная операция, день 1318-й

Над регионами России ночью сбили 20 украинских беспилотников. Один из дронов атаковал Березники в Пермском крае, поврежден жилой дом, сообщил губернатор Махонин. По информации Reuters, Вашингтон вряд ли решит передавать Киеву ракеты Tomahawk, возможны поставки других боеприпасов большой дальности. США несколько лет негласно поддерживали программы по производству БПЛА на Украине, выяснила The The Wall Street Journal. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:29 В США после шатдауна «оказались в неопределенности» переговоры о соглашении между Вашингтоном и Киевом по беспилотникам, поскольку «федеральных служащих отправили по домам», пишет The Telegraph.

8:25 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

8:22 ~Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Полтавской области Украины~, пишет «Страна.ua».

«Атака могла быть направлена, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Кроме того, взрывы произошли в Днепре и Одессе.

8:20 ВС России продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Deep State.

8:17 ?Беспилотники ВСУ атаковали город Березники в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — отметил он в Telegram-канале.

На предприятии «Азот» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас завод работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, добавил Махонин.

8:11 ~Вашингтон и Киев обсуждают заключение «исторического соглашения»~, предполагающего передачу проверенных украинских технологий в сфере БПЛА американским военным в обмен на различные формы компенсации, пишет The Wall Street Journal.

8:09 ❗️США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет The The Wall Street Journal.

Администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, выяснило издание.

8:05 США вряд ли решат передавать Украине ракеты Tomahawk, возможны поставки других боеприпасов большой дальности европейским союзникам для отправки Киеву, пишет Reuters.

8:03 ?Средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Ночью над Черным морем сбили девять БПЛА, над Воронежской областью — четыре, над Белгородской и Крымом — по три, над Курской — один.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1318-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

