Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС в обход Венгрии

Премьер отметил, что если ЕС начнет смягчать правила для Украины и Молдавии, то в будущем это создаст прецедент для всех остальных стран-кандидатов, и у объединения должна оставаться «возможность сказать “нет”». Он напомнил, что Нидерланды в декабре 2024 года были единственной страной, которая голосовала против продолжения переговоров с Сербией.