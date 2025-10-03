Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС в обход Венгрии

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против предложений ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Источник: РИА "Новости"

Для этого председатель Совета ЕС Антониу Кошта предлагал отменить принцип единогласия в пользу голосования квалифицированным большинством. Инициатива была направлена на обход вето Венгрии, которая в сентябре заблокировала очередной этап переговоров с Украиной и затормозила процесс вступления в ЕС для Молдавии.

Дик Схооф признал, что будущее Украины и Молдавии связано с ЕС. Однако, подчеркнул нидерландский премьер, евроинтеграция — это длительный и тщательный процесс, требующий проведения глубоких реформ. Он отметил, что изменение правил ради одного кандидата — неправильный путь и подорвет доверие к процессу вступления. «Блокировка со стороны Венгрии крайне нежелательна», — заявил господин Схооф (цитата по Trouwl.nl).

Премьер отметил, что если ЕС начнет смягчать правила для Украины и Молдавии, то в будущем это создаст прецедент для всех остальных стран-кандидатов, и у объединения должна оставаться «возможность сказать “нет”». Он напомнил, что Нидерланды в декабре 2024 года были единственной страной, которая голосовала против продолжения переговоров с Сербией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял вето «фундаментальными и стратегическими причинами». По его словам, вступление Украины в ЕС значило бы «карт-бланш на бесконечную войну». Кроме того, уточнил господин Орбан, у Украины нет четких границ, стабильной экономики и «реального суверенитета».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше