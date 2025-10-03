Путин заявил, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве. Однако 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника» по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского.