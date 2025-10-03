Путин заявил, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk

Россия будет сбивать ракеты Tomahawk. Об этом 2 октября заявил российский президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Могут «томагавки» нанести нам ущерб? Могут, но мы будем их сбивать, — цитирует Путина РИА Новости.
Владимир Путин также предупредил, что Россия может ответить зеркально на удары украинской армией по Запорожской АЭС.
В тот же день в рамках пленарного заседания «Валдая» российский лидер пошутил, что мог утомить участников клуба своей речью, и извинился перед ними за это.
2 октября во время выступления президент России затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве. Однако 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника» по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского.