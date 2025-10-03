Ричмонд
В США отреагировали на слова Путина о восстановлении отношений

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию от штата Флорида в Палате представителей, высказала мнение, что между Российской Федерацией и Соединенными Штатами отсутствуют какие-либо непреодолимые препятствия для налаживания полноценных торговых связей.

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию от штата Флорида в Палате представителей, высказала мнение, что между Российской Федерацией и Соединенными Штатами отсутствуют какие-либо непреодолимые препятствия для налаживания полноценных торговых связей. Об этом она заявила в своем аккаунте в социальной сети X.

Законодатель выразила твердую уверенность в том, что две страны должны развивать партнерские отношения в торговой сфере. «Это должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала она.

Данное заявление прозвучало в качестве комментария к недавним словам президента России Владимира Путина, который подтвердил заинтересованность российской стороны в полномасштабном восстановлении межгосударственных отношений с США.

Ранее сообщалось, что страны G7 передали Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

