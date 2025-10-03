Путин объяснил захват танкера Францией тяжелой внутриполитической ситуацией

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание Францией танкера в нейтральных водах связано не с поиском военных грузов, а с внутренними проблемами в самой стране. Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что французская сторона, вероятно, рассчитывала обнаружить на судне беспилотники или другое вооружение, однако таких грузов там не оказалось и быть не могло. По словам Путина, танкер находился под флагом третьей страны.
Российский лидер подчеркнул, что истинная причина произошедшего кроется во внутриполитической напряженности, с которой сталкивается французское руководство, и именно этим объясняется повышенное внимание к инциденту, передает РИА Новости.
2 октября во время выступления президент России затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».
2 октября президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры из России на несколько дней или недель, чтобы обрушить экспорт нефти из страны. Он подчеркнул, что в случае введения такой меры владельцам судов «теневого флота» придется искать другие пути доставки сырья, что в результате может снизить эффективность обхода западных санкций.
Попытки европейских стран блокировать танкеры, которые перевозят российскую нефть, могут привести к непредсказуемым последствиям для мировых рынков, в том числе для энергетических, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.