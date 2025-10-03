Британия помогает Украине наносить удары по территории России

Согласно информации, опубликованной газетой Financial Times со ссылкой на информированные источники, Соединенные Штаты активно побуждают своих союзников по НАТО к расширению практики обмена разведывательными данными с Украиной.
В материале указывается, что Вашингтон настаивает на увеличении объема разведподдержки, предоставляемой Киеву.
В публикации также отмечается, что Великобритания уже оказывает Украине содействие в планировании и нанесении ударов по целям, расположенным в глубине территории России.
Ранее сообщалось, что страны G7 передали Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.
