Инструкторы НАТО погибли при ракетном ударе во время застолья под Харьковом

По оценкам военного эксперта Даниила Безсонова, масштабы потерь оказались значительными: для вывоза тел задействовали 15 пикапов, а общее число погибших, по его данным, превысило 50 военнослужащих. Координатор харьковского подполья Геннадий Алехин сообщил дополнительную информацию, указав, что среди присутствовавших на встрече находились также иностранные военные — офицеры и инструкторы НАТО. Алехин также отметил длительность спасательной операции, уточнив, что экипажи «скорой» вывозили раненых в течение трёх часов.