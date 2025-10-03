Малый ракетный корабль «Буря» успешно поразил ракету-мишень в Балтийском море

Российский малый ракетный корабль «Буря». Видео © Пресс-служба Северного флота.
«Малый ракетный корабль (МРК) “Буря” проекта 22800 “Каракурт” в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям вёлся из зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-М”, — говорится в сообщении.
Пресс-служба подтвердила, что все цели были уничтожены согласно данным объективного контроля. Кроме того, экипаж отработал навыки радиоэлектронной борьбы, обеспечения живучести корабля и противодиверсионной обороны.
Ранее были опубликованы кадры нейтрализации беспилотных катеров украинских войск в акватории Чёрного моря. На видео было видно, как цели атаковали сразу с нескольких направлений.
