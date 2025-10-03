FT: окружение Трампа в смятении из-за поставок Tomahawk Украине

Американский представитель не уточнил, разрешено ли Украине использовать для таких ударов именно американское вооружение. При этом он допустил, что запрос президента Украины Владимира Зеленского на поставки крылатых ракет Tomahawk может быть связан с новой согласованной стратегией. О том, какие последствия могут быть при использовании дальнобойных ракет — в материале URA.RU.