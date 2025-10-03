Ричмонд
Котенок: войска РФ атакуют ВСУ на окраине запорожского села Павловка

По информации военкора, российские военные также продолжают бои за Новогригоровку.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения начали штурмовать позиции ВСУ на окраине села Павловка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Со стороны Малиновки ВС РФ атакуют южную окраину Павловки», — написал он.

Котенок сообщил также о продолжающихся боях за село Новогригоровка, расположенное в нескольких километрах от Павловки. По информации военкора, российские военные атакую позиции противника в населенном пункте с севера и востока.

Кроме того, военкор упомянул о продвижении войск РФ к днепропетровскому селу Першетравневое, которое находится в полутора десятках километров от Новогригоровки.

Ранее появилась информация о занятии российскими военными половины Новогригоровки.