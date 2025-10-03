Окружение Трампа усомнилось в способности Tomahawk изменить ход конфликта

Согласно публикации в газете Financial Times, среди советников и представителей администрации президента США Дональда Трампа существуют сомнения относительно потенциальной эффективности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.
Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, часть окружения американского лидера не уверена, что передача ракет сможет кардинально изменить текущую оперативную обстановку на фронте в пользу Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что США активно побуждают своих союзников по НАТО к расширению практики обмена разведывательными данными с Украиной.
Ранее сообщалось, что страны G7 передали Украине 25,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.