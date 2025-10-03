Денис Паслер объяснил, зачем передал ТКО в ведение Минприроды

«Такое решение позволит сосредоточить ответственность в одном ведомстве, упростить управление системой обращения с отходами и сделать работу более прозрачной и скоординированной. Организационно-штатные мероприятия по передаче функций должны быть завершены до 1 ноября», — сказал на заседании правительства Денис Паслер.
Подобные изменения не являются инициативой исключительно регионального уровня. Они напрямую связаны с приведением структуры управления в соответствие с федеральной моделью, где за данное направление отвечает Министерство природных ресурсов и экологии России. Ранее в Свердловской области полномочия были разрознены: МинЖКХ курировало коммунальные отходы, а Минприроды — промышленные. Подобное разделение на практике часто приводило к пересечению функций и усложняло взаимодействие как между органами власти, так и с предприятиями.
Новому ответственному ведомству предстоит взять под контроль деятельность региональных операторов по обращению с отходами во всех муниципалитетах области.
Напомним, что в рамках «мусорной реформы» 2018 года регион был разделен на три зоны: Восточную (включая Екатеринбург), где работает «Спецавтобаза», Северную (включая Нижний Тагил), обслуживаемую тюменским «Рифеем», и Западную (включая Первоуральск), ее обслуживала ТБО «Экосервис». После лишения «Экосервис» статуса регоператора и ряда судебных разбирательств, новым оператором в этой зоне с апреля 2025 года была назначена компания «ЭкоПарк» — дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала, принадлежащей правительству области.
Структурная перестройка проводится в русле реализации масштабного национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках нацпроекта действует федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», ключевыми целями которого являются сокращение объема отходов, направляемых на полигоны, и масштабное вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот. Планируется, что к 2030 году все ТКО в стране будут проходить сортировку, а не менее 25% из них — отправляться на переработку.
«ФедералПресс» сообщал, что под Екатеринбургом собираются построить большой мусороперерабатывающий завод.