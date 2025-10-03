Денис Паслер объяснил, зачем передал ТКО в ведение Минприроды

Подобные изменения не являются инициативой исключительно регионального уровня. Они напрямую связаны с приведением структуры управления в соответствие с федеральной моделью, где за данное направление отвечает Министерство природных ресурсов и экологии России. Ранее в Свердловской области полномочия были разрознены: МинЖКХ курировало коммунальные отходы, а Минприроды — промышленные. Подобное разделение на практике часто приводило к пересечению функций и усложняло взаимодействие как между органами власти, так и с предприятиями.