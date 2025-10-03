Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покроет всю Европу: В Японии выяснили, о чём Путин предупредил НАТО

Глава государства Владимир Путин, говоря о контрмерах в ответ на угрозы со стороны Запада, мог подразумевать применение новых ракетных комплексов «Орешник». Такой вывод содержится в аналитической статье японской газеты Nikkei.

Источник: Life.ru

На заседании клуба «Валдай» российский лидер акцентировал внимание на усилении милитаризации европейских стран и раздувании концепции «российской угрозы». Как сообщает издание, Путин отверг любые предположения о возможных нападениях на страны НАТО, но подчеркнул, что Россия будет оперативно реагировать на угрозы со стороны альянса.

«Путин не раскрыл конкретных мер реагирования, однако стоит отметить, что в России к 2025 году планируется запуск серийного производства новой ракеты средней дальности “Орешник”, чей радиус действия покрывает всю территорию Европы. Вероятно, именно эти меры имелись в виду в данном контексте», — пишет газета Nikkei.

2 октября Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Основной темой обсуждения стала мировая политика, в частности, ситуация на Украине и перспективы развития России. Общая продолжительность мероприятия составила около четырёх часов. В своём выступлении глава государства коснулся широкого круга международных вопросов, включая украинский конфликт, перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отношения с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, а также расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии. Детали выступления можно узнать в статье на Life.ru.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше