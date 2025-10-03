Покроет всю Европу: В Японии выяснили, о чём Путин предупредил НАТО

2 октября Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Основной темой обсуждения стала мировая политика, в частности, ситуация на Украине и перспективы развития России. Общая продолжительность мероприятия составила около четырёх часов. В своём выступлении глава государства коснулся широкого круга международных вопросов, включая украинский конфликт, перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отношения с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, а также расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии. Детали выступления можно узнать в статье на Life.ru.