Покроет всю Европу: В Японии выяснили, о чём Путин предупредил НАТО

На заседании клуба «Валдай» российский лидер акцентировал внимание на усилении милитаризации европейских стран и раздувании концепции «российской угрозы». Как сообщает издание, Путин отверг любые предположения о возможных нападениях на страны НАТО, но подчеркнул, что Россия будет оперативно реагировать на угрозы со стороны альянса.
«Путин не раскрыл конкретных мер реагирования, однако стоит отметить, что в России к 2025 году планируется запуск серийного производства новой ракеты средней дальности “Орешник”, чей радиус действия покрывает всю территорию Европы. Вероятно, именно эти меры имелись в виду в данном контексте», — пишет газета Nikkei.
2 октября Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Основной темой обсуждения стала мировая политика, в частности, ситуация на Украине и перспективы развития России. Общая продолжительность мероприятия составила около четырёх часов. В своём выступлении глава государства коснулся широкого круга международных вопросов, включая украинский конфликт, перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отношения с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, а также расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии. Детали выступления можно узнать в статье на Life.ru.
