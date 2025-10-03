Советники Трампа обеспокоены из-за решений по поставкам Tomahawk Киеву

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они ракеты Tomahawk cущественно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине. — Прим. Life.ru)», — пишет издание.
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие».
