Советники Трампа обеспокоены из-за решений по поставкам Tomahawk Киеву

Окружение Трампа сомневается в эффективности поставок ракет Tomahawk для Украины: они не уверены, что такая помощь изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times.

Источник: Life.ru

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они ракеты Tomahawk cущественно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине. — Прим. Life.ru)», — пишет издание.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

