Трамп по-прежнему хочет, чтобы союзники оплачивали конфликт на Украине: кого бережет президент США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остается на своих прежних позициях и противится использовать средства американских налогоплательщиков, чтобы на эти деньги помогать киевскому режиму. Об этом со ссылкой на источник сообщает Financial Times.
Журналисты отмечают, что американский лидер предпочитает, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и затем поставляли его Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине.
Вместе с тем, выяснилось, что власти США, начиная с 2022 года потратили более 164 млн долларов из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России.