Telegraph: США из-за шатдауна приостановили обсуждение помощи ВСУ

США из-за шатдауна приостановили обсуждение помощи ВСУ, пишет Telegraph.
В публикации отмечается, что Украина предупредила о возможной задержке американского оружия из-за приостановки работы правительства США.
По словам украинского источника, шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по БПЛА.
Напомним, работа правительства США была временно приостановлена из-за разногласий между республиканской и демократической партиями в Сенате касательно принятия бюджета.
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев использовать шатдаун для решения проблем во власти.
Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.Читать дальше