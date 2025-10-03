Ричмонд
Telegraph: США из-за шатдауна приостановили обсуждение помощи ВСУ

Украина предупредила о возможной задержке американского оружия из-за приостановки работы правительства США.

Источник: Аргументы и факты

США из-за шатдауна приостановили обсуждение помощи ВСУ, пишет Telegraph.

В публикации отмечается, что Украина предупредила о возможной задержке американского оружия из-за приостановки работы правительства США.

По словам украинского источника, шатдаун поставил под вопрос переговоры о возможном соглашении по БПЛА.

Напомним, работа правительства США была временно приостановлена из-за разногласий между республиканской и демократической партиями в Сенате касательно принятия бюджета.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев использовать шатдаун для решения проблем во власти.

