США передадут Киеву новые разведданные для ударов по России

Однако внутри американского истеблишмента сохраняются сомнения относительно реальной эффективности такого шага. Некоторые советники, как стало известно FT, не уверены, что даже поставка крылатых ракет Tomahawk способна кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. Один из американских чиновников, комментируя потенциальное использование этих ракет, выразил мнение, что ограниченное количество этих систем или даже спорадические удары по российским тылам вряд ли смогут повлиять на стратегическое решение президента Путина.