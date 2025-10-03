FT: окружение Трампа не уверено, что ракеты Tomahawk изменят положение ВСУ

В окружении лидера США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk окажут значительное влияние на ситуацию в зоне боевых действий, пишет Financial Times.
«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk — прим. ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя», — сказано в материале.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер усомнился, что Дональд Трамп даст Украине «полное разрешение на использование» ракет Tomahawk в случае их передачи стране.
При этом, как заявлял Владимир Путин, вероятная передача ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США.
