Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: окружение Трампа не уверено, что ракеты Tomahawk изменят положение ВСУ

Некоторые в окружении Дональда Трампа не уверены, что ракеты Tomahawk существенно изменят баланс в зоне боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

В окружении лидера США Дональда Трампа нет уверенности, что поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk окажут значительное влияние на ситуацию в зоне боевых действий, пишет Financial Times.

«Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk — прим. ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя», — сказано в материале.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер усомнился, что Дональд Трамп даст Украине «полное разрешение на использование» ракет Tomahawk в случае их передачи стране.

При этом, как заявлял Владимир Путин, вероятная передача ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше