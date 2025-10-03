Ричмонд
Предприятие остановили после атаки БПЛА в Пермском крае

На предприятии «Азот» в Березниках произошла кратковременная остановка технологического цикла после атаки беспилотников.

На предприятии «Азот» в Березниках произошла кратковременная остановка технологического цикла после атаки беспилотников. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в данный момент производство возобновлено и работает в штатном режиме.

По словам главы региона, инцидент не повлиял на экологическую обстановку и не создал угроз для безопасности жителей.

«Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — отметил он.

Также было зафиксировано повреждение жилого дома в результате атаки БПЛА. Как сообщили власти, обошлось без человеческих жертв. Все оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

