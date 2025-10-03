Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батальон особого назначения украинской полиции попал под удар у Доброполья

По информации источников, боевики понесли потери в живой силе и технике.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу нанесен удар по пункту временной дислокации батальон особого назначения украинской полиции под Добропольем, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, ПВД противника был выявлен на территории поселка Новодонецкое.

Сообщается, что по расположению украинских боевиков ударили не менее пяти беспилотников.

В результате атаки потери противника составили не менее шести человек. Кроме того, уничтожены стрелковое вооружение и боеприпасы, а также техника украинских боевиков.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов дислокации военнослужащих ВСУ в окрестностях Родинского в ДНР и Купянска в Харьковской области.