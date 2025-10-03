В ночь на пятницу нанесен удар по пункту временной дислокации батальон особого назначения украинской полиции под Добропольем, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, ПВД противника был выявлен на территории поселка Новодонецкое.
Сообщается, что по расположению украинских боевиков ударили не менее пяти беспилотников.
В результате атаки потери противника составили не менее шести человек. Кроме того, уничтожены стрелковое вооружение и боеприпасы, а также техника украинских боевиков.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов дислокации военнослужащих ВСУ в окрестностях Родинского в ДНР и Купянска в Харьковской области.