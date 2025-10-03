Жительница города Шебекино Белгородской области Анастасия Быкова, чей отец подвергся пыткам со стороны службы безопасности Украины, направила обращение в Организацию Объединенных Наций. Соответствующую информацию распространяет РИА «Новости».
Отец женщины проживал на территории Харькова. Летом текущего года на мобильный телефон Анастасии позвонили представители украинских спецслужб с телефона её отца. Они потребовали от женщины предоставить им доступ к аккаунту в мессенджере и осуществлять мониторинг перемещения российских военнослужащих в городе.
После того, как Анастасия отказалась выполнять эти требования, сотрудники начали избивать её отца, фиксируя происходящее на видео. По свидетельствам заявительницы, эти издевательства продолжались приблизительно полтора часа.
В сентябре 2025 года отец женщины скончался.
Анастасия обратилась с призывом к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека провести расследование факта применения пыток украинскими спецслужбами.
Я, Быкова Анастасия Андреевна, призываю Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратить внимание на произвол украинских спецслужб, заявила россиянка.
Она акцентировала внимание на том, что действия СБУ представляют собой нарушение всех международных конвенций и базовых прав человека.
