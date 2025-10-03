«Гордо и уверенно»: В Раде восхитились выступлением Путина на Валдае

«Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры», — написал он.