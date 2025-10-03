NBC: Трамп может помочь Украине нанести удары по нефтегазовым объектам в России

Трамп может предоставить Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам России.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Украине разведданных для нанесения ударов по нефтегазовым объектам на территории России. Об этом сообщают издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно информации издания, это будет первое расширение разведывательной помощи Украине с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Решение может позволить Киеву более точно наносить удары по критической энергетической инфраструктуре России, сообщает The Wall Street Journal. Как позднее сообщает CNN, заявления Трампа о возможном расширении разведывательной помощи Украине поступают на фоне обострения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева западными странами.
Президент России Владимир Путин, комментируя усиление западной поддержки Украины, призвал страны НАТО «остыть» и «спать спокойно». Он подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на фронте.
На пленарной сессии Валдайского клуба Путин также ответил на высказывание Трампа о «бумажном тигре», отметив уверенное продвижение российских войск на всех ключевых направлениях. Западные страны, по словам президента РФ, продолжают снабжать Украину оружием и разведданными.
Ранее сообщалось, Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательную информацию, необходимую для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, расположенной на значительном удалении внутри России. Президент США Дональд Трамп утвердил документ, разрешающий американским разведслужбам и Министерству обороны передавать Киеву данные, позволяющие высокоточно нацеливать дальнобойные вооружения. Об этом информирует зарубежное издание со ссылкой на источники среди представителей американских властей.