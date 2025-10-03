NBC: Трамп может помочь Украине нанести удары по нефтегазовым объектам в России

Согласно информации издания, это будет первое расширение разведывательной помощи Украине с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Решение может позволить Киеву более точно наносить удары по критической энергетической инфраструктуре России, сообщает The Wall Street Journal. Как позднее сообщает CNN, заявления Трампа о возможном расширении разведывательной помощи Украине поступают на фоне обострения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева западными странами.