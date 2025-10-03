Ричмонд
Трамп поручил передать Украине новые разведданные для ударов по России

Президент США Дональд Трамп поручил американским ведомствам подготовиться к обмену разведывательными данными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь российской территории.

Президент США Дональд Трамп поручил американским ведомствам подготовиться к обмену разведывательными данными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Трамп поручил агентствам подготовиться к обмену разведывательными данными», — передает FT.

Издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу пока не обнародовано. В администрации Белого дома продолжаются обсуждения возможных последствий такого шага.

В публикации также подчеркивается, что в окружении Трампа нет уверенности в эффективности поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. По мнению источников газеты, эти вооружения могут не оказать существенного влияния на ситуацию на фронте.

