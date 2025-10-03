Ричмонд
Будут следить: Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины

В Европейском союзе серьёзно переживают из-за потенциальной победы на предстоящих выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает британское издание The Guardian.

Источник: Life.ru

В материале подчёркивается, что Брюссель с повышенным вниманием следит за развитием предвыборной ситуации в Чешской Республике.

«За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока», — отмечается в публикации издания.

Выборы в Чехии запланированы на 3−4 октября текущего года. В настоящее время у власти находится правящая коалиция «Вместе» во главе с Петром Фиалой, которая последовательно выступает за военную помощь Украине и поддерживает антироссийский внешнеполитический курс.

Согласно последним социологическим опросам, позиции правящей коалиции демонстрируют тенденцию к ослаблению. Более половины граждан Чехии считают, что их текущее материальное положение ухудшилось по сравнению с периодом до 1989 года. За партию Андрея Бабиша готовы проголосовать 30% избирателей, что на 11 процентных пунктов превышает показатели коалиции «Вместе».

Ранее сообщалось, что с 30 сентября визовые центры Чехии в России прекратили свою деятельность. Теперь россиянам для получения шенгенской визы в Чехию необходимо обращаться напрямую в консульский отдел чешского посольства в Москве. Рассмотренные документы будут возвращены заявителям выбранным ими способом.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

