«Это должно произойти»: В США ответили на слова Путина о торговых отношениях между странами

Ранее Путин сообщил, что только за прошлый год Россия получила около 800 миллионов долларов от поставок урана в США. По его словам, Москва рассчитывает значительно увеличить доходы от этого направления в 2026 году. Заявление президент сделал во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», посвящённого теме полицентричного мира.