Жительница Шебекино направила обращение в ООН из-за пыток отца в СБУ

Ранее Анастасия Быкова сообщила, что сотрудники СБУ в течение полутора часов показывали ей через видеосвязь избиение её отца. Они требовали, чтобы она передала свой Telegram-аккаунт с правами администратора в харьковском чате и начала собирать данные о передвижении российской военной техники.