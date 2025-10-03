Жительница Шебекино направила обращение в ООН из-за пыток отца в СБУ

«Я Быкова Анастасия Андреевна. Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб», — заявила Быкова.
По словам девушки, её отец, Лаптев Андрей Юрьевич 1962 года рождения, подвергся жестокому избиению с целью получения доступа к его аккаунту в мессенджере Telegram и последующего шантажа. Быкова подчеркнула, что подобные методы работы украинских спецслужб грубейшим образом нарушают фундаментальные нормы международного права и положения основных конвенций по защите прав человека.
Ранее Анастасия Быкова сообщила, что сотрудники СБУ в течение полутора часов показывали ей через видеосвязь избиение её отца. Они требовали, чтобы она передала свой Telegram-аккаунт с правами администратора в харьковском чате и начала собирать данные о передвижении российской военной техники.
