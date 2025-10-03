Ричмонд
Мерц разругался с лидерами ЕС из-за нового плана против РФ

План Европейской комиссии по созданию так называемой «стены беспилотников» для защиты от России столкнулся с резкой критикой со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

План Европейской комиссии по созданию так называемой «стены беспилотников» для защиты от России столкнулся с резкой критикой со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом пишет Politico.

«Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал “очень резкими”», — отмечается в публикации.

Критику вызвали как сама концепция, так и её название.

Основные разногласия связаны с предложением Брюсселя использовать средства ЕС для финансирования этого проекта. Для реализации инициативы потребуется единогласное одобрение всех стран-членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят вернуть обязательную службу в армии.

