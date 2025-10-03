Мерц разругался с лидерами ЕС из-за нового плана против РФ

План Европейской комиссии по созданию так называемой «стены беспилотников» для защиты от России столкнулся с резкой критикой со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом пишет Politico.
«Мерц, находясь в зале, раскритиковал план в выражениях, которые один из дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, назвал “очень резкими”», — отмечается в публикации.
Критику вызвали как сама концепция, так и её название.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят вернуть обязательную службу в армии.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше