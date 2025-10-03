Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школах

— Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет, — сказал губернатор.