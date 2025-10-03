Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении рассказали о несогласии с условиями Азербайджана по мирному договору

Ереван не согласен с условиями подписания в Баку мирного соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Армения не согласна с рядом предварительных условий, выдвигаемых для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Ара Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что азербайджанская сторона выдвигает дополнительные предварительные условия, которые не разделяются армянской делегацией. В качестве примера министр привел обсуждения возможности большей толерантности между сторонами и перспективы сотрудничества на международных площадках.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше