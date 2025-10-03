В Армении рассказали о несогласии с условиями Азербайджана по мирному договору

Армения не согласна с рядом предварительных условий, выдвигаемых для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Ара Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World.
Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что азербайджанская сторона выдвигает дополнительные предварительные условия, которые не разделяются армянской делегацией. В качестве примера министр привел обсуждения возможности большей толерантности между сторонами и перспективы сотрудничества на международных площадках.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами.