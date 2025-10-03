Власти Британии заключат контракт на ₽547 млн с такси для мигрантов

Правительство Великобритании планирует заключить контракт на 5,5 млн фунтов стерлингов (547 млн рублей) с перевозчиками, чтобы мигранты могли передвигаться на такси, соответствующий документ есть в распоряжении издания The Sun.
«Привлечь опытных и компетентных транспортных операторов, как из числа малых, так и из числа крупных компаний, для обеспечения круглосуточного, безопасного, своевременного и отвечающего потребностям лиц, ищущих убежища, транспортного обслуживания», — говорится в документе.
Кроме того, транспортные услуги будут предоставляться и на короткие, и на дальние расстояния. Для комфорта иностранных граждан бесплатное время ожидания пассажиров — 30 минут.
«Это пустая трата денег налогоплательщиков. Им следовало бы ходить пешком или пользоваться общественным транспортом», — заявил изданию теневой министр внутренних дел Крис Филп.
Автор материала подчеркивает, что британцы возмущены данным решением правительства. Мигранты заполонили уже все отели в Британии, в которое их расселяют бесплатно.
За 2025 год только на лодках в страну прибыла 31 тыс. человек, за последние пять дней — 1889.
Ранее в Британии по ошибке за год освободили рекордное число заключенных.