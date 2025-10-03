В двух областях Украины из-за взрывов повреждена газовая инфраструктура

В Полтавской и Харьковской областях в результате взрывов загорелись объекты газовой инфраструктуры, сообщил в пятницу Telegram-канал «Изнанка».
Спутник NASA зафиксировал пожары на Яблоновском отделении переработки газа в окрестностях села Шкадреты Полтавской области, а также на Шебелинском газовом месторождении в Харьковской области.
Кроме того, возгорания выявлены на территории Шебелинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и на газовой дожимной компрессорной станции у харьковского села Глазуновка.
По информации мониторинговых ресурсов, взрывы на территории Полтавской и Харьковской областей прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и украинской столице.