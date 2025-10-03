Ричмонд
Николай Патрушев провел встречу с Дмитрием Демешиным в Комсомольске-на-Амуре

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в рамках своей рабочей поездки в регион.

Источник: РИА "Новости"

«В центре внимания — обеспечение заказами обоих наших судостроительных заводов. Также Хабаровскому краю важно увеличить объемы перевозки грузов по Амуру и определить перспективы развития морских портов региона», — сообщил Дмитрий Демешин.

