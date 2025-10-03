Николай Патрушев провел встречу с Дмитрием Демешиным в Комсомольске-на-Амуре

«В центре внимания — обеспечение заказами обоих наших судостроительных заводов. Также Хабаровскому краю важно увеличить объемы перевозки грузов по Амуру и определить перспективы развития морских портов региона», — сообщил Дмитрий Демешин.
Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.Читать дальше