Президент России Владимир Путин в ходе своего выступлении на форуме «Валдай» взял в руки книгу и зачитал стих русского поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина», тем самым показав силу РФ. Книга в руках политика служит символом неизменности ценностей страны. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, вечные ориентиры», — указал он в посте.
Дмитрук отметил, что на Украине так называемые «языковые патрули» сейчас изымают у людей книги и сжигают их, что приводит к уничтожению культурного наследия.
По его словам, в одном случае мы видим уважение к чтению и культуре, а в другом — варварство и проявление ненависти.
Ранее в рамках форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что на Украине происходят положительные изменения. По его словам, как бы Запад не пытался внушить украинцам другую правду, они все равно стремятся к миру.