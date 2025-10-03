Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Европа готовится к появлению нового Орбана

В Европейском союзе допускают вероятность возвращения к власти в Чехии экс-премьера Андрея Бабиша. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По оценке политолога Eurasia Group Маджтабы Рахмана, шансы на победу на парламентских выборах партии ANO («Акция недовольных граждан») составляют 85%. Эту партию возглавляет популист Андрей Бабиш, сообщает «Лента.ру». По данным источника Politico, в формировании коалиции могут принять участие и представители праворадикального спектра, в частности, партия «Свобода и прямая демократия».

Как пишет Politico, впервые с 1989 года Чехия может получить правительство с участием «экстремистских партий, выступающих за выход из Европейского союза и НАТО». Бабиш, по мнению издания, является «аналогом» премьера Венгрии Виктора Орбана и итальянского премьера Джорджи Мелони для своей страны.

Газета The Guardian ранее сообщала, что в ЕС опасаются избрания Андрея Бабиша в парламент Чехии. Выборы, по итогам которых будет сформировано правительство, проходят в стране с 3 по 4 октября.