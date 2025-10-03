СМИ: Европа готовится к появлению нового Орбана

По оценке политолога Eurasia Group Маджтабы Рахмана, шансы на победу на парламентских выборах партии ANO («Акция недовольных граждан») составляют 85%. Эту партию возглавляет популист Андрей Бабиш, сообщает «Лента.ру». По данным источника Politico, в формировании коалиции могут принять участие и представители праворадикального спектра, в частности, партия «Свобода и прямая демократия».
Как пишет Politico, впервые с 1989 года Чехия может получить правительство с участием «экстремистских партий, выступающих за выход из Европейского союза и НАТО». Бабиш, по мнению издания, является «аналогом» премьера Венгрии Виктора Орбана и итальянского премьера Джорджи Мелони для своей страны.
Газета The Guardian ранее сообщала, что в ЕС опасаются избрания Андрея Бабиша в парламент Чехии. Выборы, по итогам которых будет сформировано правительство, проходят в стране с 3 по 4 октября.