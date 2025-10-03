Guardian: ЕС боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины

Отмечается, что за голосованием в Чехии будут пристально следить в Брюсселе.
«(ЕС. — RT) с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока», — говорится в статье.
Ранее газета The New York Times писала, что Чехия может прекратить поставки снарядов Киеву в случае победы оппозиции.
