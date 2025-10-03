Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: ЕС боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины

Евросоюз боится возможной победы партии экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, потому что его возвращение к власти может осложнить положение Украины. Об этом пишет газета The Guardian.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за голосованием в Чехии будут пристально следить в Брюсселе.

«(ЕС. — RT) с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока», — говорится в статье.

Ранее газета The New York Times писала, что Чехия может прекратить поставки снарядов Киеву в случае победы оппозиции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше