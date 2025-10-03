Красноярский Горсовет сможет избрать нового мэра

Поправку в закон о муниципальной реформе в первом чтении одобрили 3 октября в Законодательном Собрании Красноярского края.
По действующему сейчас законодательству назначить главу города может только окружной совет. Его выборы пройдут после окончания полномочий действующего Горсовета в 2027 году. Предлагать кандидатов на должность мэра может только губернатор.
Инициатором поправок, которые обсуждали на сессии, выступил губернатор края Михаил Котюков. Он предложил закрепить за действующим Горсоветом право выбирать главу города.
Кроме этого, депутаты одобрили передачу полномочий от сельсоветов новым органам муниципальных округов. Напомним, ранее в красноярском Горсовете уже обсуждали тему передачи ему полномочий от Мининского, Элитовского и Солонцовского сельских Советов депутатов Емельяновского района, а также Березовского поселкового Совета депутатов Березовского района.
«Это ожидаемые вопросы, которые сейчас приходится решать. Часть из них носят технический характер, например, уточняется название органа муниципального управления — были районы, стали округа. Часть носят более принципиальный характер. Сегодня мы рассматриваем законопроект, который определяет полномочия города Красноярска и их распространение на те территории, которые вошли в состав города. Также есть часть вопросов, связанных с градостроительной политикой. Такая работа будет продолжена», — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко.