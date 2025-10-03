Красноярский Горсовет сможет избрать нового мэра

«Это ожидаемые вопросы, которые сейчас приходится решать. Часть из них носят технический характер, например, уточняется название органа муниципального управления — были районы, стали округа. Часть носят более принципиальный характер. Сегодня мы рассматриваем законопроект, который определяет полномочия города Красноярска и их распространение на те территории, которые вошли в состав города. Также есть часть вопросов, связанных с градостроительной политикой. Такая работа будет продолжена», — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко.