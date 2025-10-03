Лукашенко: в Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения

Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: «Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения Президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения — ни в коем случае».