Лукашенко: в Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения

3 октября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Солигорский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства заявил, что никаких новых земель из состава сельхозугодий под строительство или приусадебные участки давать не будут, так как это ценный ресурс. Тем более когда в малых населенных пунктах есть много заброшенных и неиспользуемых участков. «Чтобы все распахали, ненужное убрали», — поручил он.

Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: «Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения Президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения — ни в коем случае».

Глава государства напомнил, что нынешние земли сельскохозяйственного назначения — это в том числе наследие, доставшееся от предков, которые когда-то начинали осваивать территории, занимаясь подсечным земледелием.

