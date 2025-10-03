Лукашенко: в Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения

Глава государства заявил, что никаких новых земель из состава сельхозугодий под строительство или приусадебные участки давать не будут, так как это ценный ресурс. Тем более когда в малых населенных пунктах есть много заброшенных и неиспользуемых участков. «Чтобы все распахали, ненужное убрали», — поручил он.
Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: «Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения Президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения — ни в коем случае».
Глава государства напомнил, что нынешние земли сельскохозяйственного назначения — это в том числе наследие, доставшееся от предков, которые когда-то начинали осваивать территории, занимаясь подсечным земледелием.